‘Italiaan’ Brack heeft Deventer en Go Ahead voor altijd in zijn hart

,,Ik ben in alles meer Italiaan dan Nederlander.’’ Koen Brack lacht veelzeggend. Het is alweer tien jaar geleden dat de oud-speler van GA Eagles en Cambuur zijn geboorteland achter zich liet voor de liefde die hij vond in Zuid-Europa. In Italië ontpopte de Mediterraan in Brack (37), die sindsdien een ongewis voetbalavontuur beleefde wat hem bracht naar clubs met de even onweerstaanbare als onbekende namen als Atessa Val di Sangro, Sulmona Calcio, Colligiana en nu dus Sora Calcio. ,,Ik houd in een dagboek alles bij wat ik hier meemaak. Ik denk ook al na over een biografie, dat moet haast wel een bestseller worden. Voetballen in Italië betekent kleedkamers zonder deuren of bankjes, intimidatie en onrustige clubs waar altijd wat aan de hand is.’’