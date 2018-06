Italiaanse club aast op GA Eagles-spits Sam Hendriks

Hoewel onduidelijk is om welke Zuid-Europese club het gaat, is er concrete belangstelling en er zou zelfs al een serieus bod op tafel liggen voor Hendriks. GA Eagles heeft nog niet toegehapt, maar hoopt de 23-jarige topscorer deze zomer te verkopen. Daarmee loopt de voormalig jeugdinternational van Oranje volgend jaar, als zijn contract in Deventer afloopt, niet transfervrij de poorten van de Adelaarshorst uit.

Polen

Hendriks kwam twee jaar geleden over van Jong Ajax naar Deventer, waar hij 23 keer scoorde in 47 wedstrijden. Vooral afgelopen najaar maakte de spits indruk door in een slecht draaiend elftal van GA Eagles dertien keer te scoren voor de winterstop. Het zorgde in januari zelfs voor interesse vanuit Polen, maar Hendriks ging niet in op de sportieve avances.