Jaan de Graaf: dorpsheld in Spakenburg, icoon bij GA Eagles

,,Als de burgemeester van Deventer mij destijds een vaste plek had gegeven op de markt in de stad, had ik vast langer bij Go Ahead Eagles gespeeld.’’ Een bulderende lach schatert over het water in de haven van Spakenburg. Jaan de Graaf klimt op de 125 jaar oude botter aan de kade, kijkt over het Eemmeer en mijmert over zijn avonturen die de eens zo gelovige voetballer tot grote hoogte brachten op de nationale velden. ,,IJsselmeervogels is mijn club, hier ben ik groot geworden. Maar ook GA Eagles vergeet ik nooit meer.’’