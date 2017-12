Jaar Ketting voorbij bij GA Eagles, Corbin-Ong naar Maleisie

Ketting werd zaterdag nader onderzocht door de medische staf van Go Ahead, die geen ernstige schade of scheur constateerden in de bovenbeenspier. Het gaat vrijwel zeker om een verrekking. De kans is groot dat Ketting na de winetrstop weer aanhaakt bij de selectie, die op vrijdag 12 januari in Nijmegen weer de eerste competitiewedstrijd speelt tegen NEC.