Jack de Gier: geen conclusies na Terwolde, wel goede trainingswedstrijd

,,Dit was een goede trainingswedstrijd’’, oordeelde De Gier. ,,Arbeid leveren, ritme opdoen en lekker voetballen. Alle spelers hebben hun minuten gekregen en speelden een helft mee. Daarin gaan ze voluit en dat moet ook. Conditioneel moeten ze stappen maken. Het tempo lag in de beginfases van beide helften best hoog en daarin scoorden we ook. Daarna zakte het steeds wat weg, al had dat ongetwijfeld ook met de warmte te maken. Op het veld was het 32 graden. Het was zwaar.’’