Jack de Gier nieuwe trainer Go Ahead Eagles

Jack de Gier is de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. De Deventer club heeft een mondeling akkoord bereikt met De Gier (50), die bij terugkomst van zijn vakantie een contract voor één jaar tekent in de Adelaarshorst.

De Gier, die hiervoor werkzaam was bij Almere City FC en NEC, over zijn nieuwe uitdaging: ,,Onze voetbalvisies passen goed bij elkaar. Als trainer sta ik voor aanvallend voetbal, waarbij ‘alles geven’ de basis is. Wat dat betreft willen we de lijn van afgelopen seizoen doortrekken. Daarnaast is individuele ontwikkeling van spelers een van de speerpunten van de club en mijzelf. Met name tijdens mijn periode bij Almere City FC (2016-2018, red.) hebben meerdere spelers mooie transfers kunnen maken, doordat ze zich stormachtig ontwikkelden.”

Gesprekken

Technisch manager Paul Bosvelt geeft te kennen dat De Gier direct een voorname kandidaat was, na het vertrek van trainer John Stegeman naar PEC Zwolle. Bosvelt: ,,In de gesprekken met Jack hebben we een goed beeld gekregen van zijn manier van werken. We proefden daarnaast een grote motivatie om de successen die hij eerder vierde bij Almere City FC een vervolg te geven, ook met de ervaring die hij vorig jaar heeft opgedaan toen het minder ging, bij NEC", aldus Bosvelt.

,,Wij zijn ervan overtuigd dat hij de geschikte kandidaat is om de vorig jaar ingezette lijn voort te zetten. Jack kent het DNA van de club, iets wat uiteraard niet doorslaggevend is, maar wel degelijk een plus kan zijn. De komende periode hopen we ook enkele andere vacante posities in de staf en selectie in te vullen, zodat we net als vorig seizoen op vrijwel volledige oorlogssterkte aan de voorbereiding kunnen beginnen.”

Start van voorbereiding

De Gier werd afgelopen seizoen op non-actief gesteld door NEC vanwege de magere resultaten, maar staat naar eigen zeggen te popelen om volgende week zondag het trainingsveld van Terwolde op te stappen voor het begin van de seizoenvoorbereiding. Zowel De Adelaarshorst als ‘Klein Milanello’ is bekend terrein voor de goalgetter van weleer, aangezien hij in het eredivisieseizoen 1994/1995 uitkwam voor Go Ahead. Bij zijn debuut tegen Terwolde, scoorde hij twee keer. In de competitie kwam De Gier tot elf doelpunten.