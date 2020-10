Jacob Mulenga speelgerechtigd voor GA Eagles, in selectie voor duel met FC Eindhoven

Mulenga behoort daarom komende zaterdag in de thuiswedstrijd van GA Eagles tegen FC Eindhoven tot de wedstrijdselectie van trainer Kees van Wonderen. De 36-jarige Zambiaan moet bij GA Eagles de concurrentiestrijd aan met de spitsen Antoine Rabillard (dia nog kampt met een voetblessure) en Sam Hendriks. GA Eagles scoorde dit seizoen pas zes keer in zeven duels en de 43-voudig international van Zambia heeft scoren als specialiteit bleek bij nagenoeg elke club waar hij voetbalde.

Ervaring

Mulenga heeft en schat aan ervaring en was van 2009 tot 2014 actief in Nederland. De spits speelde bij FC Utrecht, waarvoor hij in 100 wedstrijden 39 keer trefzeker was. De afgelopen vier jaar speelde hij in China. Mulenga speelde ook in Turkije en Frankrijk.