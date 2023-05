Jamal Amofa uit vertrekwens bij GA Eagles: interesse uit binnen- en buitenland

De periode van Jamal Amofa bij Go Ahead Eagles komt hoogstwaarschijnlijk na dit seizoen ten einde. De verdediger heeft de wens om een stap omhoog te maken en staat in de belangstelling van clubs uit het binnen- en buitenland.

Go Ahead Eagles pikte Amofa (24) afgelopen zomer transfervrij op bij ADO Den Haag en in Deventer groeide de verdediger al snel uit tot een van de sterkhouders. Hij kwam tot dusver in 27 wedstrijden in actie en speelde zich gedurende het seizoen meer en meer in de kijker. Dat er interesse van andere clubs is ontstaan, mag geen verrassing zijn.

Bij clubs uit Nederland, waaronder FC Twente, staat Amofa inmiddels op de radar, terwijl ook het buitenland zich roert. Meerdere clubs uit de Championship, het tweede niveau in Engeland, toonden volgens zaakwaarnemer Danny Ris al interesse in de verdediger. Amofa zelf heeft bij Go Ahead Eagles aangegeven dat hij na dit seizoen graag een stap omhoog wil maken.

Grote wens

,,Jamal heeft een grote wens en dat is om het nationale team van Ghana te halen. Om dat te bereiken, moeten we stappen zetten”, zegt Ris, die verder niets kan zeggen over geluiden dat FC Twente de beste papieren heeft om Amofa binnen te halen.

Clubs die Amofa over willen nemen, moeten eerst overeenstemming bereiken met Go Ahead Eagles over een transfersom. Hij beschikt immers nog over een contract tot medio 2025.