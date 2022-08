Jamal Amofa vervangt achterin bij GA Eagles de geschorste Mats Deijl, terugslag voor Gerrit Nauber

voorbeschouwingMet Jamal Amofa terug in de basis gaat Go Ahead Eagles zondag tegen FC Groningen (aanvang 12.15 uur) op jacht naar de eerste zege van dit seizoen. De verdediger vervangt rechts achterin Mats Deijl die is geschorst na zijn rode kaart tegen PSV. Willum Willumsson en Bobby Adekanye zijn opnieuw twijfelgevallen.

Met nul uit twee wordt de druk langzaam opgevoerd in Deventer, waar ze al bijna twintig weken niet meer hebben gewonnen in de eredivisie. De laatste zege op het hoogste niveau dateert immers alweer van 8 april 2022. Toen werd Willem II thuis met 4-0 verslagen, dankzij treffers van Isac Lidberg, Inigo Córdoba, Ogechika Heil en Marc Cardona.

Een goed resultaat zondag tegen FC Groningen is daarom meer dan gewenst voor Go Ahead Eagles. Trainer René Hake, die eind 2020 pas in zijn zevende wedstrijd de volle winst pakte als coach van FC Utrecht, weet dat als geen ander. Al ervaart hij de druk niet. ,,Dat is te zwaar aangezet.”

Vertrouwen

Go Ahead Eagles mag dit seizoen dan wel twee keer op rij hebben verloren, het goede spel tegen AZ (0-2) en PSV (2-5) - en dan vooral de beginfase - geeft Hake volop vertrouwen. ,,Absoluut. Ik vind dat we ons tot nu toe goed hebben gepresenteerd. We moeten alleen niet de doelpunten zo makkelijk weggeven.”

Quote Jørgen Strand Larsen is een goede spits. Daarom moeten we zorgen dat hij niet teveel in stelling wordt gebracht René Hake, Trainer Go Ahead Eagles

Het moet tegen FC Groningen, waar Jørgen Strand Larsen de grote man is, leiden tot de eerste zege van de competitie. Hake noemt de Noor een goede spits. ,,Daarom moeten we zorgen dat hij niet in stelling wordt gebracht. Al draait het natuurlijk niet alleen om hem. Anders had de club wel FC Jørgen Strand Larsen geheten. Nee, ze hebben meerdere goede spelers. Denk aan Suslov, Ngonge en Lundqvist. Bovendien hebben ze met Pelupessy ervaring op het middenveld binnengehaald.”

Volledig scherm Naast Mats Deijl kan GA Eagles-trainer René Hake tegen FC Groningen niet beschikken over Gerrit Nauber. © Pro Shots / Stefan Koops

Door de schorsing van Mats Deijl, die twee duels aan de broek kreeg vanwege zijn overtreding op PSV'er Richard Ledezma, is Hake wel noodgedwongen zijn team aan te passen. Daar hoefde hij niet heel lang over na te denken: Jamal Amofa, deze zomer overgenomen van ADO Den Haag, is de logische vervanger van Deijl, rechts in de verdediging.

Lappenmand

Of Willem Willumsson en Bobby Adekanye, die beiden ontbraken tegen PSV, ook inzetbaar zijn, is onzeker. ,,Dat beslissen we zaterdag”, aldus Hake. De trainer heeft tegen de Groningers, waar voormalig GA Eagles-speler Ragnar Oratmangoen onder contract staat, sowieso niet de beschikking over Gerrit Nauber. De Duitse verdediger zat tegen ploeg uit Eindhoven weliswaar op de bank, maar heeft een terugslag gehad. Martijn Berden zit nog altijd in de lappenmand.

Quote Evert Linthorst heeft een goede voorberei­ding gedraaid. Bovendien is hij fit. Dus zo verrassend is het niet dat hij een basisplek heeft René Hake, Trainer Go Ahead Eagles

Dat betekent dat Evert Linthorst wederom in de basis staat, net als tegen AZ en PSV. En dat is geen verrassing, aldus Hake. ,,Evert heeft gewoon een goede voorbereiding gedraaid. Bovendien is hij fit. Dat is hartstikke belangrijk. Dat betekent dat je veel arbeid kan verrichten.”

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Amofa, Idzes, Fontán, Kuipers; Llansana, Linthorst, Rommens, Edvardsen; Stokkers en Lidberg.

Afwezig: Berden, Nauber en Deijl. Markelo, Willumsson en Adekanye zijn twijfelgevallen.