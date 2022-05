Jan Kromkamp krijgt nog altijd kippenvel als hij de fans van Liverpool hoort: ‘Dat gevoel gaat nooit weg’

Nee, hij loopt er niet mee te koop, zegt Jan Kromkamp, als hij de vraag krijgt of hij het bij CSV Apeldoorn, de club waar hij sinds de zomer van 2020 hoofdtrainer is, weleens over zijn periode bij Liverpool heeft. Als ze erover beginnen, geeft hij wel antwoord. Bijvoorbeeld hoe het is om met sterren als Steven Gerrard, Peter Crouch of Jamie Carragher te spelen. Maar hij begint er nooit zelf over. ,,Ik ben nu trainer van CSV. Dan hoef ik het daar niet steeds over te hebben.”