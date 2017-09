Janssen leidsman GA Eagles, Manschot fluit PEC Zwolle

Leon de Kogel keert tegen Cambuur terug op veld bij GA Eagles

12 september Leon de Kogel is vrijdag inzetbaar als Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst Cambuur Leeuwarden ontvangt. De spits van de Deventer ploeg kampte met een hamstringblessure. Hij trainde dinsdag nog apart van de groep, maar haakt woensdag weer aan.