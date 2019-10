Jarige Mertens vindt steeds beter z’n draai bij GAE

Drie punten, dat hadden ze in Deventer even nodig. ,,Zeker en vast’’, beaamde Mertens op kenmerkende Vlaamse toon. ,,Na al die gelijke spelen doet dit echt deugd. Hoeveel waren het er ook alweer, vier of vijf? Die drie punten hadden we ook nodig om het vertrouwen terug te krijgen. Het was verdiend, we hebben geen kans weggegeven.’’

De Belgische rechtsback speelde zelf een solide wedstrijd en zag Go Ahead Eagles vlak na rust het definitieve verschil maken. Na de twee snelle goals in de tweede helft van Maecky Ngombo en Martijn Berden was het met Volendam gedaan. Elmo Lieftink had de thuisploeg al op 1-0 gezet. ,,Na de 2-0 had ik nog niet het gevoel dat het helemaal beslist was’’, zei Mertens. ,,Kijk naar wat er gebeurde bij NEC, toen we met 3-1 voorstonden. Er kan altijd nog van alles gebeuren.’’ Uiteindelijk had Go Ahead Eagles het alleen aan het begin van de wedstrijd even lastig met Volendam. De Noord-Hollanders hadden in de openingsfase veel de bal, zonder echt gevaarlijk te worden. ,,De bedoeling was om ze snel vast te zetten en er bij iedere foute pass van hun kant met onze snelheid uit te komen.’’

De jonge Mertens vindt intussen steeds beter z’n weg in het elftal van trainer Jack de Gier. ,,Ik leer iedereen nu goed kennen en met de automatismen gaat het steeds beter. Dat we de laatste weken in elk geval niet verloren, was al heel belangrijk. Soms moeten we nog iets meer rust brengen aan de bal. Iets meer om ons heen kijken.’’