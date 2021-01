Jarige Sam Hendriks goudhaan van GA Eagles en na doelpunt en ‘lokdribbel‘ verlost van obsessie

Diep, diep in blessuretijd ging het mes in de harten van de piepjonge Ajacieden. Go Ahead Eagles solliciteerde al de hele avond naar de overwinning, maar verzuimde de trekker over te halen. Tot die 92ste minuut. Een hoekschop die er geen was, bracht de bal via het hoofd van Sam Beukema op de schoen van Sam Hendriks. De spits die op 2 oktober tegen Jong FC Utrecht zijn laatste reguliere velddoelpunt had gemaakt in competitieverband was de Deventer goudhaan en de beul van Jong Ajax. Eentje die zijn 26ste verjaardag van extra slingers voorzag.