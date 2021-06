Jarno van den Bos (ex-GA Eagles) maakt overstap naar Rohda Raalte

Grasmat GA Eagles valt weg uit top van veldencom­pe­ti­tie

1 juni Go Ahead Eagles beleeft een vrije val in het veldenklassement van de Keuken Kampioen Divisie. De grasmat in stadion Adelaarshorst behoorde de laatste jaren tot de beste op het tweede voetbalniveau van Nederland, maar is afgelopen seizoen afgezakt naar de zesde plaats.