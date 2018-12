Jarno van den Bos van de hemel naar sportieve hel op één dag

Op de drempel van het betaalde voetbal sloeg de deur met een harde klap dicht. Voor Jarno van den Bos stortte de wereld eind vorig seizoen heel even in. Het 19-jarige talent van Go Ahead Eagles had de uitnodiging van trainer John Stegeman om toe te treden tot de selectie amper aanvaard, toen een beenbreuk een einde maakte aan alle stoute dromen. De strijd om een basisplaats in het Deventer keurkorps werd een fysiek en mentaal gevecht voor herstel. Van den Bos slaagde in zijn missie en maakte begin oktober zijn rentree bij de beloften, waarmee hij dinsdagavond nog met 2-1 won van Jong Cambuur. ,,Het zal weinig voetballers overkomen, maar het geluksgevoel dat bij mij bovenkwam door dat kwartiertje tegen Jong Achilles'29 vergeet ik nooit meer. Meer dan vijf maanden had ik niet gespeeld. Het voelde als een bevrijding, want ik heb het echt zwaar gehad na die 25ste april.''