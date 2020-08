Jaroslav Navrátil vervolgt carrière na GA Eagles in Hongarije

De club komt uit op het hoogste niveau in Hongarije, dat afgelopen seizoen eindigde op een achtste plaats. Navrátil gaat bij Kisvarda FC – een club uit Noord-Hongarije, dichtbij de grens met Slowakije - spelen met rugnummer 20. ,,Ik had een goede tijd in Nederland en had de kans om daar te blijven, maar ik heb toch besloten om buiten Nederland te gan kijken’’, aldus Navrátil, die in 2013 bij Heracles Almelo zijn eerste voetbalstappen op Nederlandse bodem zette. ,,In Hongarije zie ik een nieuwe uitdaging. Kisvarda is een mooie club.’’