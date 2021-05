Jay Gorter: minste tegendoelpunten ooit bij Go Ahead Eagles, beste van Nederland en de wereld: ‘Niet normaal, wat een jaar’

Promotiestrijd Supporters Rolf en Hippe tóch in Rotterdam voor duel Go Ahead Eagles: ‘Kunnen we als eerste met ze vieren’

12 mei Ze maken er gewoon een dag van zoals dat ‘vroeger’ bij elke uitwedstrijd ging: Voor de spelersbus van Go Ahead Eagles uit naar de stad waar de wedstrijd van die dag is, een hapje eten en wat drinken en dan de wedstrijd kijken. Maar zelfs bij het duel van vandaag zullen ze het moeten doen met een tablet om beelden te zien en komen ze het stadion niet in. ,,Maar we zijn er wel bij.”