Jay Idzes weet wat na Go Ahead Eagles zijn volgende bestemming is: de Italiaanse Serie B

Jay Idzes zet zijn loopbaan voort bij het Italiaanse Venezia. De 23-jarige verdediger vertrok transfervrij bij Go Ahead Eagles en gaat nu spelen in de Serie B, het tweede niveau van Italië.

Idzes kwam drie jaar geleden over van FC Eindhoven en vond bij Go Ahead Eagles beetje bij beetje meer zijn plaats. Afgelopen seizoen was hij onder trainer René Hake een vaste waarde, want hij speelde 32 van de 34 competitiewedstrijden. Daarin kwam Idzes tot één treffer, uit bij FC Emmen (2-2) was hij goed voor de openingstreffer.

Aberdeen

De verdediger stond in de winterstop al in de belangstelling van het Schotse Aberdeen, maar tot een overstap kwam het destijds niet. Ook de afgelopen periode zagen de Schotten nog iets in het contracteren van Idzes, die zijn aflopende verbintenis bij Go Ahead Eagles niet verlengde. Wederom kwam het niet tot een overgang naar Schotland.

Idzes gaat nu verder in Italië, want hij maakt transfervrij de overstap naar Serie B-club Venezia FC. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als achtste, waarna het in de play-offs niet verder kwam dan de kwartfinale. Daarin werd Venezia verslagen door Cagliari (2-1).