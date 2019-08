Jeff Stans aast op buitenland, maar verblijft nog in wachtkamer

Jeff Stans zit voorlopig in de wachtkamer. De 29-jarige oud-speler van Go Ahead Eagles heeft zijn pijlen gericht op een buitenlands avontuur, maar het juiste plaatje kwam nog niet voorbij. ,,Pas eind augustus begin ik ongeduldig te worden en moet ik misschien concessies doen.’'

Stans ontving al in maart een formele brief van GA Eagles waarin zijn contract werd opgezegd. Op dat moment stond de deur voor een langer verblijf in Deventer nog open, maar na het mislopen van promotie in de bizarre finale van de play-offs tegen RKC Waalwijk (4-5 verlies), was het einde verhaal voor de middenvelder.

Sindsdien is Stans transfervrij, maar tot een dienstverband bij een nieuwe profclub kwam het tot op heden niet. Ook niet nu binnen steeds meer competities in binnen- en buitenland de bal weer is gaan rollen. ,,Het begint wel weer te kriebelen nu ik op televisie mijn collega’s weer aan de bak zie, maar tot nu toe is het totale plaatje niet voorbijgekomen.’'

Avontuur

De Vlaardinger, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Excelsior Maassluis en eerder uitkwam voor RKC Waalwijk, Excelsior Rotterdam en NAC Breda, mikt voorlopig op een buitenlands avontuur. ,,Wat betreft Nederland is het op dit moment simpel. Wat ik wil - een club bovenin de eerste divisie of in de eredivisie, die goede voorwaarden kan bieden - dat willen die clubs niet. Opties van minder kaliber, heb ik zelf afgewezen. Mijn blik is voorlopig op het buitenland gericht.’'

Quote België, Cyprus, India, Roemenië, Israël, eigenlijk alles is al voorbijge­ko­men. De meeste clubs zeggen: stap op het vliegtuig of kom hier naartoe en we regelen het, maar daar ben ik niet op ingegaan Jeff Stans, Oud-spleer GA Eagles

Clubs uit diverse landen passeerden al de revue bij Stans en zijn management. ,,België, Cyprus, India, Roemenië, Israël, eigenlijk alles is al voorbijgekomen. De meeste clubs zeggen: stap op het vliegtuig of kom hier naartoe en we regelen het, maar daar ben ik niet op ingegaan. Het moet betrouwbaar zijn en er moet een goed plan liggen wil ik op zo’n aanbod ingaan. Het is naast de sportieve uitdaging ook een financieel verhaal: het totale plaatje moet kloppen. Ik ben ook niet meer op een leeftijd dat het een kwestie is van mezelf bewijzen voor een appel en een ei.’’

Voorlopig houdt Stans - goed voor bijna tweehonderd wedstrijden in het betaalde voetbal - in Rotterdam zijn conditie op peil. ,,Ik train samen met een aantal talenten vier keer in de week onder leiding van Toni Varela. Met hem heb ik nog samengespeeld bij RKC Waalwijk.’'

Geduld