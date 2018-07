Jeff Stans fopt de keeper 'volgens afspraak'

De verdediging van de Deventer ploeg liet zich in de eerste helft in de luren leggen bij een hoekschop, waardoor Niek Vossebelt de thuisploeg op een 2-0 voorsprong kon koppen. ,,We wisten exact hoe zij te werk gaan bij corners. Ze blokken de verdedigers, waardoor de inkomende man kan inkoppen. We hebben er nota bene veel beelden van bekeken. En tóch gaat het op deze wijze mis voor ons", baalde Go Ahead-middenvelder Jeff Stans.

Tóch haalde hij na rust zelf zijn gram. Hij bracht Timo Plattel met een hoekschop dermate in verlegenheid, dat de Apeldoornse doelman van Almere City FC de bal wanhopig in zijn eigen doel sloeg: 2-1. Dit mazzeltje was de aanzet voor de sterke tweede helft van Go Ahead, uitmondend in een verdiend gelijkspel.