Jeff Stans: ‘Het was ondermaats, we dwongen niets af’

Stans analyseerde rustig en nuchter waarom het deze vrijdagavond in eigen huis – voor de tweede keer dit seizoen pas – zo gruwelijk mis ging. ,,We waren angstig aan de bal, kwamen totaal niet in onze kracht en aan het voetballen toe. Hadden veel moeite met de energie die Eindhoven in de wedstrijd legde. Vooral de eerste helft was heel slecht van ons.’’

Herstel

Na rust herpakte Go Ahead zich enigszins, kreeg het meer grip op de wedstrijd. ,,Maar voor de goal dwongen we nagenoeg niets af en dat past niet bij ons’’, zag Stans, die FC Eindhoven met tien man naar de winst zag grijpen. ,,Maar dat was niet gestolen. Ze wilden voetballen en zetten voorin al druk. Ze hebben zich niet verstopt en daar verdienen ze een compliment voor. Dat durven maar weinig ploegen hier in Deventer. Daar kan ik dan wel weer respect voor opbrengen. Alleen moeten wij naar onszelf kijken. We hebben geen vuist kunnen maken.’’