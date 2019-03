Jeff Stans: ‘Ik heb tegen Dordrecht wel een basisplek verdiend’

,,Dit is wel heel zuur, ja’’, bekende de routinier, die zijn keeper Hobie Verhulst tien minuten voor tijd gruwelijk in de fout zag gaan. ,,Want we speelden na rust goed. Ja, dit is een fout, natuurlijk, maar het heeft geen zin om nu naar hem te gaan wijzen. Hij doet het niet expres en ik ben niet vergeten dat Hobie ons dit seizoen al heel wat keren heeft gered. Denk alleen maar aan de uitwedstrijd in Twente.’’

Beloning

Een derde overwinning op rij tegen FC Twente, niet eerder vertoond bij GA Eagles; het had best gekund deze zondag. ,,Maar niet voor het eerst vergeten we onszelf te belonen’’, aldus Stans, die op de bank moest beginnen van Stegeman. De trainer koos voor een extra creativiteit op het middenveld met Istvan Bakx, maar dat pakte niet goed uit. FC Twente was met opportunisme en lange ballen op de rijzige Jari Oosterwijk de baas in de eerste helft en Go Ahead miste duelkracht. ,,Dat heb ik wel gebracht’’, oordeelde Stans. ,,Ik baalde en was het er niet mee eens dat ik buiten de basis viel, maar ik ben 29 jaar. Maak me niet meer overal boos om. Op het veld moet ik het laten zien en dat heb ik vandaag wel gedaan, vind ik. Ik denk dat ik ook vrijdag in Dordrecht wel een basisplek heb verdiend.’’