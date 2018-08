Jeff Stans staat in startblokken met vernieuwd GA Eagles

Jong FC Utrecht heeft al lang geen geheimen meer voor Go Ahead Eagles en Jeff Stans: ,,De hele week worden we op een groot scherm al bestookt met beelden in de kleedkamer." Het moet de vernieuwde Deventer ploeg vanavond helpen aan een voortvarende start in de Keuken Kampioen Divisie.

De aanloop van zeven weken was in zijn optiek aan de lange kant. Maar op de drempel van de aftrap in de Keuken Kampioen Divisie staat Jeff Stans te popelen om een volle Adelaarshorst te laten zien dat de mislukking van vorig seizoen een incident was. Nee, een kampioenskandidaat is Go Ahead Eagles ook in de ogen van Stans niet. Maar als reserve-aanvoerder loopt hij niet weg voor het - zelf gecreëerde - hoge verwachtingspatroon in Deventer. ,,Ik heb er vertrouwen in, want er zit wel karakter in dit team.''

Quote Er is heel veel veranderd natuurlijk. Een nieuwe trainer en een volledig vernieuwde selectie, die ervoor zorgt dat het niveau echt een stuk hoger ligt. Jeff Stans

Jeff Stans droomt van een mooi seizoen met GA Eagles, dat deze zomer een complete make-over onderging. ,,Hoewel ik zelf ook een halve nieuweling ben, voelt het allemaal heel anders dan vorig jaar'', bekent de middenvelder, die in het zo gewraakte afgelopen seizoen pas in februari werd binnengehaald in Deventer. Hij aast met GA Eagles op eerherstel. ,,Er is heel veel veranderd natuurlijk. Een nieuwe trainer en een volledig vernieuwde selectie, die ervoor zorgt dat het niveau echt een stuk hoger ligt. De concurrentiestrijd is groot voor een plek in de basis en daar worden we allemaal beter van. Zeker aan de hand van deze trainer.''

Boosheid

John Stegeman dus. De oefenmeester die de 28-jarige Stans woensdag op de training nog met donderend geraas op zijn plek zette. ,,Zijn boosheid was wel terecht'', erkent Stans, die in een partijvorm balverlies leed en verzuimde terug te verdedigen. ,,De trainer vindt dat ik als sterkhouder van de ploeg een voorbeeldfunctie heb en niet mag blijven hangen in zo'n baalmoment als woensdag. Ja, Stegeman is hard en duidelijk naar ons als spelers. Voor sommige jongens is dat moeilijk, maar ik houd daar wel van. Hij draait nergens omheen. Legt uit, komt met inhoudelijke argumenten en heeft een visie wat hij sportief wil bereiken met de ploeg. En je ziet het, we worden stapje voor stapje steeds beter.''

Flitsend

Het moet vrijdagavond uitmonden in een flitsende start in de Keuken Kampioen Divisie. Stans lacht. ,,Ik ben blij dat we nu echt mogen beginnen. Zeven weken voorbereiding is best lang en vorige week tegen Sparta had ik eerlijk gezegd al een beetje het gevoel dat het allemaal echt van start ging. Die 3-0 zege voelde heel lekker, maar leverde geen punten op. Dat moet tegen Jong FC Utrecht dan maar gebeuren in een met bijna 8000 man goed gevuld stadion.''

Quote We hebben een groot scherm in de kleedkamer en daarop worden de hele week al beelden van Jong FC Utrecht vertoond. We weten wat we kunnen verwachten van ze Jeff Stans

De beloften uit de Domstad hebben geen geheimen meer voor GA Eagles. ,,We hebben een groot scherm in de kleedkamer en daarop worden de hele week al beelden van Jong FC Utrecht vertoond. We weten wat we kunnen verwachten van ze, al kijk ik liever naar onszelf. Dit Go Ahead heeft ervaring, kwaliteit en karakter", onderstreept Stans.

Mooiste moment