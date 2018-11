Jeff Stans: ‘Telstar heeft ons gepakt op onze zwakte’

Stans zei geen excuses te willen opvoeren, maar zoekend naar oorzaken voor de 2-1 nederlaag in Velsen-Zuid haalde hij nog wel even de bekerwedstrijd van woensdag aan. ,,Tegen Ajax (3-0 nederlaag, red.) hebben we negentig minuten lang achter de bal aangelopen, dat voelde ik vandaag nog wel”, bekende hij.

Contrast

,,En het contrast is wel erg groot: van een volle Johan Cruijff Arena naar Telstar-uit. Maar dat mag allemaal niet als excuus gelden. We waren vandaag onszelf niet. In de tweede helft kreeg ik weer een beetje geloof in een goed resultaat, maar dan valt uit een counter de 1-0. En na de 1-1 van Thomas Verheydt laten we ons door de lucht aftroeven bij een vrije trap. We hebben zo veel lengte in de ploeg, dat mag niet gebeuren. En daar hebben we als ploeg veel te weinig tegenover gesteld.”