Jenthe Mertens: Belgische back om op te bouwen bij Go Ahead Eagles

voorbeschouwing GA Eagles jaagt tegen NEC op eerherstel

20 februari Trainer Jack de Gier is vrijdag met Go Ahead Eagles tegen NEC uit op eerherstel. De eerstedivisionist ging in de laatste vier wedstrijden drie keer onderuit, met het 3-0 verlies tegen MVV afgelopen zondag als dieptepunt. ,,Maar we moeten ons geen complex laten aanpraten’’, vindt De Gier.