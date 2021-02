Jeroen Veldmate: ‘GA Eagles is klinischer dan Jong AZ’

Veldmate tekende zelf voor rust vanaf de strafschopstip voor de 1-0, juist in een fase dat GA Eagles het best moeilijk had met Jong AZ. ,,In het verleden is het wel eens zo geweest dat zij de eerste goal maakten. Dan krijg je het knap lastig, want dit soort teams kan uitstekend voetballen’’, meende de aanvoerder.