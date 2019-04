Jeroen Veldmate: ‘Heerlijk om je team erdoor te slepen’

De winnende goal van Go Ahead Eagles tegen Jong PSV (2-1) kwam op naam van de sterke aanvoerder Jeroen Veldmate. Juist in een fase waarin de thuisploeg het moeilijk had, krulde hij een vrije trap keurig over de muur.

,,We hadden het na hun gelijkmaker lastig, hun sterke spelers kwamen er even goed doorheen. Maar als je dan die vrije trap meekrijgt, dan weet je: dit is hét moment om de ploeg over het moeilijke punt heen te helpen. Heerlijk als die bal er dan ook zo als je hebt bedacht, invliegt.’’

Aan die vrije trap ging een overtreding op Richard van der Venne vooraf. De middenvelder rukte op, werd randje zestien gevloerd en week vervolgens achteruit om Veldmate zijn ding te laten doen.

Gevaar

De zege kwam in de tweede helft nauwelijks meer in gevaar, door compact te spelen hielden de adelaars de veste gesloten en plaatsten zich voor de halve finale van de nacompetitie. ,,We hebben een ploeg die graag af wil jagen, druk wil zetten. Maar dat kan niet altijd. Dan moet je compact gaan spelen en dat deden we. Ik ben kritisch maar de vechtlust en teamspirit die we vandaag hebben gebracht, was geweldig. Je ziet ook dat het publiek daar dan op reageert.’’