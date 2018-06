Jeroen Veldmate maakt overstap naar GA Eagles

De 29-jarige verdediger treedt daarmee in de voetsporen van vader Henk, die in de jaren zeventig en tachtig voetbalde in de Adelaarshorst. Veldmate komt over van FC Emmen en is transfervrij.

Met FC Emmen bereikte hij vorige maand voor het eerst in de clubhistorie in de eredivisie na de zege in de finale van de play-offs tegen Sparta. Toch kiest hij voor een toekomst bij de Deventer Jupiler Leagueclub. ,,Een moeilijke keuze, die ik echt op gevoel heb gemaakt”, zegt Veldmate op de clubwebsite. ,,Ik werd superenthousiast van het verhaal van GA Eagles, maar als er na de promotie met Emmen 15.000 mensen voor je neus staan tijdens de huldiging doet dat ook wel wat met je. Afgelopen woensdag heb ik de keuze gemaakt: GA Eagles. Waarom? De combinatie van het verhaal en de club. Het verhaal van de mannen die zijn ingestapt om GA Eagles weer terug te krijgen waar ze hoort. En de club die beschikt over een prachtig stadion en een grote en fanatieke aanhang.”