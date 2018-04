Jeugd GA Eagles bekert in stadion tegen Feyenoord

Go Ahead Eagles: waar is hier de nooduitgang?

3 april De voetballers van Go Ahead Eagles hebben zich in een haast onmogelijke spagaat gemanoeuvreerd. De nederlaag bij Jong FC Utrecht (1-0) van maandag heeft de weg naar de play-offs, die door de fraaie serie wagenwijd open leek te liggen, bijna gebarricadeerd. Waar is de nooduitgang voor GA Eagles?