Jeugd GA Eagles droomt van nieuwe bekerstunt in Adelaarshorst

Hendriks: ‘Ik blijf met alle liefde nog jaar bij GA Eagles’

11:31 Sam Hendriks staat niet onwelwillend tegenover nog een seizoen bij Go Ahead Eagles. ,,Ik heb nog een contract voor één jaar en als er geen club komt waar ik het in zie zitten, blijf ik met alle liefde nog een jaar bij Go Ahead Eagles”, zei de 23-jarige spits na de nederlaag in de slotwedstrijd van het seizoen tegen FC Den Bosch (1-2).