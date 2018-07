Jeugd GA Eagles oefent tegen Wolverhampton

Gedreven Ketting ziet kansen bij GA Eagles: ‘Ik ga altijd volle bak’

9 juli De renaissance van het nieuwe Go Ahead Eagles heeft voor Rick Ketting toch vooral een wrange bijsmaak. Voor de verdediger is geen plek gereserveerd in de toekomstschetsen van trainer John Stegeman, maar Ketting aast op zijn kansen in Deventer.