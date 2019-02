Jeugd GA Eagles pakte eerste punten van het seizoen

,,Dit hadden de jongens even nodig. Ik ben trots op de ploeg’’, liet Kromkamp op twitter weten. Na twee nederlagen in de eerste divisie laag snakte Go Ahead naar een zege. Na een 2-2 ruststand via Samuel Wakana en Iede Schokker tekenden debutant Said Hamulic en Zakaria Eddahchouri in de slotfase voor de Deventer winst. ,,De instelling was top, een genot om naar te kijken’’, jubelde Kromkamp op de clubwebsite. GA Eagles O19 heeft de laatste plek verlaten en treft volgende week concurrent FC Emmen.