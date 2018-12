Jeugd GA Eagles sluit het jaar af met volle buit

De oudste jeugd onder 19 jaar was met 3-2 te sterk voor Roda JC en klom naar de achtste plaats in de eerste divisie. Trainer Jan Kromkamp zag zijn ploeg vooral uiterst effectief zijn met vrije trappen. Zakaria Eddahchouri en Kevin Greeven prikten de bal in de kruising, nadat Quiermo Dumay al voor de gelijkmaker had getekend. GA Eagles keek bij rust tegen een 0-1 achterstand aan. ,,Daarvoor hadden wij een aantal mogelijkheden om een doelpunt te maken’’, aldus Kromkamp op de clubwebsite. ,,Al was het duel redelijk in evenwicht. In de tweede helft kregen we steeds meer de overhand. We wonnen veel duels op het middenveld, waardoor we veel in de aanval konden blijven. Ik ben content over de inzet die de spelers hebben getoond.”