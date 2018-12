Jeugd GA Eagles verliest topper van FC Groningen

De jeugd van Go Ahead Eagles Onder-15 is de ongeslagen status kwijt. De Deventer ploeg leed zaterdag in de topper tegen FC Groningen de eerste nederlaag van het seizoen (2-0).

Daarmee nam FC Groningen de koppositie in de tweede divisie over van GA Eagles dat nu tweede staat met 27 punten, eentje minder dan de Groningers. FC Emmen staat derde met 23 punten. ,,Het was niet onze beste wedstrijd van het seizoen”, constateerde GA Eagles-trainer Tristan Berghuis op de clubwebsite. ,,Daarentegen was FC Groningen wel heel erg goed.’’

Na de voorsprong bij rust, verdubbelde FC Groningen de marge in de tweede helft. Berghuis kon leven met de 2-0 nederlaag. ,,Het was een lastige wedstrijd voor ons, maar wel een duel met de weerstand waaronder je eigenlijk elke week wedstrijden wilt spelen. Het was mooi geweest als we vandaag op de ranglijst een gaatje hadden geslagen. Dat is helaas niet gelukt, maar de competitie blijft spannend en ligt nog helemaal open.”

Onder 13