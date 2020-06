Jeugdopleiding GA Eagles krijgt financieel wél wat extra’s

De ingrijpende coronacrisis laat zich ook voelen in de jeugdafdeling van Go Ahead Eagles. Toch is de uitgebreide opleidingstak de enige afdeling bij de Deventer club waar wél financiële groei op de begroting staat.

Van hoofdmacht tot Larenstein, de crisis vraagt op alle fronten financiële offers in Deventer. Alleen de voetbalopleiding groeit financieel door. GA Eagles steekt komend seizoen ruim 25.000 euro extra in de voetbalopleiding van de club. De begroting stijgt daarmee naar bijna 325.000 euro, waar afgelopen seizoen een kleine drie ton beschikbaar was. De extra financiële armslag is begrijpelijk, omdat GA Eagles vanaf de komende voetbaljaargang twee extra teams krijgt in competitieverband en groeit naar zes jeugdselecties. Daar komen aanzienlijk meer kosten bij kijken.

Nationale opleiding

Het belang van de voetbalopleiding wordt echter ook onderkend door de technische beleidsbepalers Alex Kroes en Paul Bosvelt. GA Eagles wil volgend jaar met de opleiding immers doorgroeien de regionale naar een nationale status. Sinds het aantreden van Eric Whittie als hoofd opleidingen in stadion Adelaarshorst koestert GA Eagles ambitieuze jeugdplannen. Het predikaat nationale academie voor het jeugdinstituut is daarin een belangrijke stap. Niet voor niets ook werden de banden met dertig amateurclubs – in met name de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen - nadrukkelijker aangehaald. De nationale status levert GA Eagles sportief behalve aanzien ook extra subsidiegeld vanuit de KNVB op.

Kosten omlaag