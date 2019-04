Jeugdopleiding Go Ahead Eagles mikt op nationale status

VIDEO Stiften met Albert en Damian van der Haar: ‘Ik heb mijn vader een Porsche beloofd’

11 april VIDEO | Damian (15) is linkspoot, verdediger, penaltynemer en aanvoerder van PEC Zwolle O15. Dan moet het wel de zoon van clubicoon Albert van der Haar zijn. ,,Hij gaat niet net als ik meer dan 500 wedstrijden in het betaald voetbal spelen, maar hij is op de goede weg om het verder te schoppen dan ik”, zegt de scout en O19-coach van PEC Zwolle in Stiften. ,,Als ik mijzelf binnen speel, koop ik een Porsche voor mijn vader. Dat heb ik beloofd", aldus Damian.