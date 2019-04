Jeugdopleiding van Go Ahead Eagles verkast definitief naar Twello

Deventer

,,In principe zouden wij onze jeugdspelers het liefst in Deventer willen opleiden”, verklaart Whittie. ,,En dan bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het stadion. De besprekingen met de gemeente om met onze opleiding in Deventer te blijven, hebben echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Consequentie was dat we ook buiten Deventer op zoek zijn gegaan naar een passende accommodatie waar we onze jeugdspelers maximaal kunnen opvangen en begeleiden. Die accommodatie hebben we gevonden in Twello. Het vertrek van de Voetbalopleiding uit Deventer is enerzijds jammer, maar anderzijds kunnen we ons in Twello wel nadrukkelijker als dé Voetbalopleiding van de gehele Stedendriehoek profileren.”