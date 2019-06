Jeugdspelers Temminck en Greeven haken aan bij GA Eagles

De kans bestaat dat het jonge tweetal ook volgende week blijft meetrainen met de A-selectie. Hun entree heeft alles te maken met een aantal blessures waarmee GA Eagles momenteel kampt. Gino Bosz is herstellende van een knie-operatie. Ook Thomas Verheydt en Julius Bliek trainden deze week met lichte klachten slechts mondjesmaat mee met de selectie van De Gier. ,,We nemen geen risico in deze fase. Het is vooral uit voorzorg dat ze apart trainen’’, verklaarde De Gier.