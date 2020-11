Jeugdtrainer Dennis van Beukering houdt het snel weer voor gezien bij GA Eagles

reactie Van Wonderen na GA Eag­les-Excelsior: ‘Wij moeten niet kijken naar de eerste en tweede plaats’

31 oktober Trainer Kees van Wonderen van GA Eagles had wel in de gaten dat zijn ploeg er samen met Excelsior geen verheffend optreden van had gemaakt voor de tv-kijker. ,,Ik snap dat dit taai is om naar te kijken’’, erkende de coach zaterdag na de doelpuntloze remise in eigen stadion.