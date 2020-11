Jeugdtrainers van GA Eagles weten het: ‘De naam Van Beukering heeft ons mooie clubs gekost’

Een deken van dichte mist is laat in de middag over de velden van SV Twello getrokken. Vanuit het ene doel is het andere aan de overzijde onmogelijk te ontwaren. Maar trainer Dennis van Beukering ziet voldoende om de spelers van zijn Onder 18-elftal van Go Ahead Eagles regelmatig in onversneden Velps op hun falie te geven.