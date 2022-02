Cuco Martina, Inigo Cordoba, Andries Noppert, Mats Deijl. Of Philippe Rommens met zijn eerste eredivisiedoelpunt, als oud-PSV’er uitgerekend tegen Ajax. De voetballers druppelen maandagochtend allemaal De Adelaarshorst binnen. Te voet, met de step of met piepende banden van de zwarte Audi. Hoe verschillend ook, de lach is bij geen enkele speler ver weg. Net zo min als de pijnlijke spieren. De slijtageslag tegen Ajax heeft er fysiek flink ingehakt bij de Deventer ploeg. Veel tijd om te herstellen is er niet. Over twee dagen wacht de volgende hoogmis alweer in de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV. De maandagtraining is er dan ook eentje van herstel, zorgen dat de volgelopen benen rust krijgen en woensdag in opperste staat zijn om de 24-voudig landskampioen uit Eindhoven te weerstaan.