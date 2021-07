Job Schuurman leeft bij Go Ahead Eagles de droom van zijn vader

Zijn entree op de Adelaarshorst is als een terugkeer op het oude nest. Voor zijn vader en opa dan. Job Schuurman kent Go Ahead Eagles zelf vooral van verhalen. En van die paar keer dat hij er tegen heeft gespeeld met NEC en Vitesse (jeugd). Zijn transfer is dan ook bijzonder door de familiegeschiedenis. ,,Mijn vader heeft hier in de jeugd gespeeld. Mijn opa bracht hem altijd naar de club”, legt Schuurman uit. ,,Alles lijkt voortbestemd.”

Zijn presentatie in Deventer vorige week stemt Schuurman vrolijk. ,,Ik had mijn vader en opa meegenomen naar de contractondertekening. Pa was trots, mijn opa superblij”, stelt de doelman, transfervrij overgekomen van NEC. ,,Paul Bosvelt is nu technisch manager van Go Ahead en zat er ook al toen pa er speelde. Hij reed zelfs zo nu en dan mee met opa. Adrie Steenbergen was de leider van mijn vader Mark en nu ook van mij. Pap heeft eigenlijk nog altijd spijt dat hij hier is weggegaan. Hij had het geduld niet te wachten op zijn kans.”