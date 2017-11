,,Go Ahead en Deventer zijn twee van de dingen die me het meest aan het hart gaan”, erkende hij. ,,Maar de club staat er echt niet goed op nu. Ik kan me niet herinneren wanneer we er zo beroerd voor hebben gestaan.”

Maar Suk stak ook de hand in eigen boezem. ,,Het is allemaal waardeloos op het moment. Ik weet het echt even niet. Het is zeker een mentaal dingetje aan het worden. Het enige wat ons erbovenop kan helpen momenteel is een overwinning. In de tweede helft drongen we wel even aan, maar het was te weinig. We mogen keeper Sonny Stevens nog dankbaar zijn dat het bij 0-0 bleef in de slotfase.”