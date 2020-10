Joey Suk kijkt vanavond snotterend op de bank in Kroatië naar bekerduel GA Eagles-NAC

Of de televisie in Zagreb vanavond zal afstemmen op FOX Sports voor het bekerduel in Deventer lijkt echter twijfelachtig. Joey Suk heeft heel andere zorgen nu zijn club HNK Gorica – de Kroatische nummer twee achter Dinamo Zagreb – sinds zaterdag liefst dertien coronabesmettingen in de selectie heeft. ,,Officieel weet ik nog van niets, ik lees het nu ook op de clubwebsite. Maandag worden we bijgepraat en horen we als spelers meer.’’