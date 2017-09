Joey Suk op middenveld blijkt sleutel tot succes voor Go Ahead

Met een brede grijns en een bos verse ruikers stapte Suk de catacomben van de Adelaarshorst binnen. De uitverkiezing tot man van de wedstrijd had hij te danken aan oud-Eagle Marnix Kolder. ,,Ik voelde het wel een beetje aankomen, zat lekker in de wedstrijd”, bekende Suk met een knipoog. ,,Eindelijk, de eerste overwinning binnen. Hier hebben we lang op gewacht. Veel te lang.”

Geslaagde voorzetten

Maar de Deventenaar waakt voor te veel optimisme. ,,Dit is pas onze eerste zege hè, en dat is absoluut nog geen reden voor een jubelstemming. Een thuiswedstrijd winnen, dat moet de normaalste zaak van de wereld zijn voor Go Ahead op dit niveau. We hebben goed gespeeld, maar ik baal ervan dat Almere uit het niets op 1-1 kwam door een onoplettendheid. Dat moet er echt uit, want zoiets kan je weer de kop kosten.”