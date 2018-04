Joey Suk: Pijnlijk afscheid van zijn 'grote liefde'

Het 'Schaam je kapot' schalde zaterdagavond na de tweede treffer van FC Den Bosch massaal van de tribunes in de Adelaarshorst. Het sneed Joey Suk door de ziel. De 28-jarige Deventenaar zag zijn afscheid bij Go Ahead Eagles na de zesde verliesbeurt (1-2) op rij pijnlijk in het water vallen.

,,Het is wel een afscheid in stijl..." Cynisch schudde Joey Suk zijn hoofd. ,,Wat een vreselijk seizoen was dit. Dit heb ik bij Go Ahead nooit meegemaakt. Nergens eigenlijk. Ook bij NAC en Beerschot was het nooit zo rampzalig als hier. Het maakt me verdrietig. Go Ahead is mijn club, uit de stad waar ik ben geboren. Dan wil je niet zo weggaan. Maar ik snap de spreekkoren wel. De supporters hebben ook een rotjaar gehad."

Icoon

Toch kreeg hij als icoon van de club na het duel met FC Den Bosch nog wel een waardig slotakkoord van de eigen fans. In tegenstelling tot de zes huurlingen, die bij hun uitzwaaimoment slechts met een karig applausje werden bedeeld. ,,Niet leuk voor ze, maar wel veelzeggend", vond trainer Jan van Staa, die het gros van zijn huurspelers nimmer tot meerwaarde zag uitgroeien. ,,Maar heel Go Ahead was niet goed dit seizoen", vond Suk. ,,Het afscheid van de huurspelers was niet prettig. Pijnlijk stil was het in het stadion. Ik was wel even bang, want ik moest daarna naar voren. Gelukkig viel het mee, maar het neemt de teleurstelling niet weg. We wilden als team het publiek zó graag belonen, maar weer gaven we kinderlijk eenvoudig de doelpunten weg."

Quote In de winterstop was ik in gesprek met Bali United. Het ging niet door, omdat ik Go Ahead niet in de steek wilde laten. Het ging sportief slecht en het voelde als vluchten Joey Suk

Indonesië