Joey Suk vraagteken bij GA Eagles; Groenbast terug in basis

Joey Suk is het grootste twijfelgeval bij Go Ahead Eagles voor de wedstrijd van vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) tegen FC Eindhoven. De middenvelder kampt met een kneuzing in de rechtervoet, die hij afgelopen dinsdag opliep tegen Jong PSV (1-1), en zijn meespelen is onzeker.

Trainer Jan van Staa geeft daarom pas vrijdag duidelijkheid over zijn basisformatie. ,,Er zijn nog wat jongens met lichte klachten’’, weet Van Staa. ,,De medische staf heeft tot vrijdag de tijd om de ernst te bekijken. Maar Suk heeft een flinke tik gehad op de voet. Het is nog maar zeer de vraag of hij de wedstrijd tegen Eindhoven haalt. ’’

Wijzigingen

Dat er meer veranderingen op stapel staan in de Deventer ploeg staat wel vast. Het matige optreden tegen Jong PSV kost in ieder geval Orhan Džepar zijn plek als linksback. Die wordt in Eindhoven ingenomen door de weer terugkerende Joey Groenbast. Ook de proef met Stefano Beltrame als rechtsbuiten wordt waarschijnlijk niet herhaald. De Italiaan zakt een linie terug, waar hij naast Sjoerd Overgoor en Brem Soumaoro gaat spelen. ,,Daar ligt zijn grootste kracht’’, bekende ook Van Staa. ,,Stefano was tegen PSV niet heel erg gelukkig aan de zijkant, al blijf ik erbij dat hij die positie heel goed kan invullen. Een beetje hangend, zoals Marko Arnautovic dat bij FC Twente destijds ook heel goed kon.’’

De kans is echter groot dat Patrick Maneschijn zijn kans krijgt op de rechterflank en dan zijn basisdebuut gaat maken voor GA Eagles. ,,Al kan ook Givan Werkhoven als rechtsbuiten uit de voeten’’, poogde Van Staa nog wat verwarring te zaaien. Feit is wel dat de alternatieven op rechts schaars zijn. Niet voor niets gaat de technische leiding van de club – behalve naar een linksback - op zoek naar een aanwinst voor de rechterflank.

Revanche

Van Staa verwacht een beter optreden van zijn elftal dan eerder in de week tegen Jong PSV. ,,Vooral in de eerste helft was het niet goed’’, oordeelde de 62-jarige Almeloër. ,,Er zit zó veel spanning op de ploeg. Dat moet er echt uit. Zoals we ook onderling veel meer moeten praten tegen elkaar. Ik train nu een hele lieve ploeg, die elkaar veel te weinig de waarheid zegt. Coach elkaar, maak elkaar sterker. Dan gaat het niveau in de wedstrijden met sprongen omhoog. Dat weet ik zeker.’’

Toch gaat Van Staa ook tegen FC Eindhoven uit van eigen kracht. ,,Ja, ik weet dat ze een gevaarlijke jongen in de spits hebben. Fysiek sterk ook’’, doelde Van Staa op Mats Lieder, die al vijftien keer trefzeker was dit seizoen. ,,Maar daar heb ik geen angst voor. Wij hebben kwaliteit genoeg en gaan naar Eindhoven toe om te winnen. Dat geloof moeten de spelers ook hebben. Vertrouw op jezelf en durf ook fouten te maken. Kijk om je heen…. Dit is Go Ahead, we zijn geen FC Barcelona hè.’’

Van Staa heeft een nagenoeg volledig fitte selectie tot zijn beschikking in Eindhoven. Alleen de al langer geblesseerde Lum Rexhepi (hamstring) ontbreekt nog.