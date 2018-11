John Stegeman geheimzinnig in aanloop naar bekerduel met Ajax

,,We gaan wat kleine dingen veranderen, maar die laat ik nu nog even in het midden’’, stelde de trainer na de dinsdagsessie op het veld. Hoewel er geen fysieke twijfelgevallen lijken te zijn, hakt Stegeman pas woensdag de knoop door rond zijn opstelling in Amsterdam. De kans lijkt groot dat GA Eagles extra defensieve zekerheid inbouwt. De aanvallende speelstijl waarmee GA Eagles de eerste divisie dit seizoen bij tijd en wijle betoverd, lijkt op een kamikaze-actie tegen Ajax. Met Sjoerd Overgoor en Paco van Moorsel heeft Stegeman serieuze alternatieven om het middenrif van de Deventer ploeg wat meer te stutten. Dat zou ten koste gaan van spits Thomas Verheydt.

Nuances

Het zijn nuances, vindt Stegeman, die weigert al te grote ingrepen te doen en uitkijkt naar het treffen met Ajax. ,,Dit is een mooie uitdaging en we moeten laten zien wat GA Eagles waard is en waar we voor staan. Wij hebben een heel goed elftal, maar ik weet ook wel dat de kans op winst maar een paar procent is. Maar voor die piepkleine kans gaan we wel met GA Eagles.’’ Toch weigert Stegeman zijn ploeg met defensieve opdrachten rond de eigen zestien te posteren. ,,Daar ben ik niet van. We gaan uit van onze kracht en zien waar dat toe leidt. Ajax zal ook heus niet wakker liggen van ons, want ze zijn de best voetballende ploeg van Nederland op dit moment. Natuurlijk komen we onder druk te staan en onze handelingssnelheid zal omhoog moeten, maar we gaan ons zo positief mogelijk laten zien.’’