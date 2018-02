John Stegeman in gesprek met Go Ahead Eagles: 'Ben er nog niet uit'

‘Man of the match’ Hettinga schenkt hotelbon aan zijn ouders

23 februari Het kwam voor hemzelf als een totale verrassing, maar Dennis Hettinga liep vrijdagavond voor het eerst als ‘man of the match’ van het veld in de Adelaarshorst. Hij werd uitverkozen door oud-Eagles Jules Reimerink na de 2-1 zege van Go Ahead Eagles op FC Oss.