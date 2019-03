John Stegeman: ‘Kunnen we kort over zijn: een blunder’

,,Hier kunnen we kort over zijn’’, mokte Stegeman in de catacomben van de Adelaarshorst. ,,De eerste keer dat Twente bij ons voor het doel komt na rust is het raak. Wij kregen de kansen, jagen op de winst en het was wachten op een doelpunt. Tja, en dan loop je tegen zo’n tegendoelpunt aan. Een blunder, niets anders.’’

Lastig

Stegeman was tevreden over het spel van zijn troep na rust. ,,In de eerste helft hadden we het lastig en vond ik ons aan de bal niet goed. We kwamen niet aan voetballen toe en we hadden veel moeite met FC Twente, dat veelal de lange bal hanteerde op Oosterwijk.’’ Stegeman koos voor Istvan Bakx boven Jeff Stans als controleur op het middenveld maar dat pakte ongelukkig uit. ,,We wilden Istvan vrijspelen, maar daarin slaagden we voor rust niet al kregen we nog wel ons kansjes. Maar met Jeff kregen we duelkracht en kwamen we meer onder de druk uit.’’

Al was ook het slechte veld in de Adelaarshorst debet aan de matige eerste helft, vond Stegeman. ,,Ik ben me kapot geschrokken van het veld. Het was hobbelig, terwijl er twee weken niet op is gevoetbald. Vreemd.’’

Content